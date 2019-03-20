Tolga Karel’den Çukur’a ‘şiddet’ göndermesi

Yaprak Dökümü adlı dizide gösterdiği performans ile akıllara kazınan Tolga Karel, bundan birkaç yıl önce Amerika’da yaşamaya başlamış ve burada hayatını sürdürmek adına tır şoförlüğü yapmaya başlamıştı. Her ne kadar artık farklı bir sektörde olsa da Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip eden Karel gündem belirleyen magazin olaylarıyla ilgili yorumlar yapmaktan geri durmuyor. Kısa bir süre önce Mehmet Akif Alakurt hakkında sert bir yorumda bulunan Karel bu defa da Çukur dizisi oyuncusu Aras Bulut İynemli’ye verdiği bir röportaj üzerinden yüklendi. Dizilerdeki şiddet dozunun çok yüksek olduğunu söyleyen Karel’in paylaşımındaki ifadeler şu şekilde oldu:



