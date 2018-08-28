Tolga Karel’in yeni görüntüsü… İşte Amerikalı Tolga!

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Tolga Karel 2015'te 4 yıllık eşi Günay Musayeva'dan boşanmış ve oğlu Cihangir'le ilgilenmediği ve onun nafakalarını ödemediği şeklindeki iddialar ve haberlerle uzun süre magazin gündeminden inmemişti.

AMERİKA’YA TAŞINDI

Tolga Karel, bu süreçte yaşananlardan uzaklaşmak adına Amerika’ya taşındı ve burada tanıştığı Sarah Scotti ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Karel geride bıraktığımız yılın mayıs ayında ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

YENİ GÖRÜNTÜ

Sosyal medya hesabından kızıyla ilgili paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Tolga Karel, aynı zamanda yeni görüntüsünü de takipçileriyle paylaşmış oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda gür saçlarıyla gördüğümüz Karel’in seyrelmeye başlamış saçlarını tamamen kestirmiş olduğu görüldü.