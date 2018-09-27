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Tolga Mendi, dizideki rolüne kendisini kaptırdı!
Tolga Mendi, dizideki rolüne kendisini kaptırdı!
'Yeni Gelin' isimli dizide 'Hazar’ karakterine can veren Tolga Mendi, dizinin yeni bölüm çekimlerinde kendini rolüne fazla kaptırdı. Asker üniformasıyla kamera karşısına geçen oyuncu, aksiyon dolu sahnelerin çekimi sırasında ayaklarından yaralandı.
Magazin 27 Eylül 2018 - 12:38

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan ‘Yeni Gelin’in isimli dizide ‘Hazar’ karakterine hayat veren dizinin başrol oyuncularından Tolga Mendi, yeni bölümlerde asker olarak seyirci karşısına çıktı. 22 Eylül Cumartesi akşamı ekrana gelen bölümde de Mendi’nin rol aldığı aksiyon yüklü sahneleri yer aldı.

“SIRTIMDA MORLUKLAR  ELLERİMDE KESİKLER”
Çekimler sırasında ayaklarından yaralanan Tolga Mendi, sahnenin heyecanından bu durumun farkına bile varmadığını söyledi: “Kendimi role o kadar kaptırmışım ki, postalın içinde parmaklarımın derisinin kalktığını ancak çekim bitip postalı çıkardığımda fark edebildim. Sırtımda morluklar ve ellerimde de kesikler oluşmuş. Tüm bunlara rağmen çektiğimiz sahneler çok içime sindi. Umarım seyircimiz de beğenmiştir” ifadelerini kullandı.

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O SAHNE BENİ DUYGULANDIRDI

Dizinin yeni bölümündeki yer alan başka bir sahne de Tolga Mendi'yi çok etkiledi. Jessica May'in canlandırdığı Bella karakteri ile Hazar'ın kavuşma anları, yakışıklı oyuncuyu duygulandırdı: “Bella ve babamla buluştuğum sahnelerde hem çok heyecanlandım hem de duygulandım. Sanırım aksiyon ve dram benim bam telim” dedi.
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