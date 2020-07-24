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Tolga Sarıtaş: ‘Çok iddialı olduğumu söyleyebilirim’
Tolga Sarıtaş: ‘Çok iddialı olduğumu söyleyebilirim’
Oyuncu Tolga Sarıtaş ile sevgilisi Zeynep Mayruk, Çeşme'de birlikte tatil yapıyordu.
Magazin 24 Temmuz 2020 - 12:08

Yakışıklı oyuncu dizi çekimleri için İstanbul'a geri döndü. Tolga Sarıtaş önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Dizi çekimleri için geri döndüğünü söyleyen Tolga Sarıtaş “Güzel kısa bir tatil yaptık şimdi çalışma zamanı. Güzel bir dizi ve karakteri canlandırıyorum. Umarı çok beğenilir” dedi.

Kısır konusunda çok iddialı olduğunu söyleyen Sarıtaş, şöyle konuştu: “Pandemi süresince kısır konusunda kendimi çok geliştirdim, çok iddialı olduğumu söyleyebilirim. Bir kısır yaparım inanamazsınız, parmaklarınızı yersiniz.”

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