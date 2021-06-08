Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’nin kızı dünyaya geldi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, Anadolu Yakası&#8217;nda özel bir hastanede akşam saatlerinde doğan bebeğe Alina adını verdi.. Anne ve bebeğin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.. İlginizi ÇekebilirÜnlü şarkıcının çalınan cipi terk edilmiş halde bulundu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"hayat-Magazin","pageIdentifier":6476216}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/tolgahan-sayisman-ikinci-kez-baba-oldu');var aip2_pageCategory = "hayat-Magazin";aip2('newsArticle', {"identifier":6476216,"url":"https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/tolgahan-sayisman-ikinci-kez-baba-oldu/","headline":"Tolgahan Sayu0131u015fman ile Almeda Abazi&#8217;nin ku0131zu0131 du00fcnyaya geldi","articleBody":"","articleSection":"Magazin","keywords":"["Adana","anne","baba","Tolgahan Say\\u0131\\u015fman"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/08/iecrop/tolgahan-sayisman-dha-2_16_9_1623181548.jpg","author":"Adil Can Sivrikaya","datePublished":"2021-06-08 22:46:17","dateModified":"2021-06-08 22:55:28","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":712}, 'https://www.sozcu.com.tr/hayatim/magazin-haberleri/tolgahan-sayisman-ikinci-kez-baba-oldu/');