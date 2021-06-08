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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’nin kızı dünyaya geldi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızı dünyaya geldi. Çiftin, kızına Alina adının verildiği öğrenildi.

Güncellenme: 22:55, 08/06/2021
Hayat HaberleriMagazin
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi’nin kızı dünyaya geldi

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti, Anadolu Yakası’nda özel bir hastanede akşam saatlerinde doğan bebeğe Alina adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlıklarının iyi olduğu öğrenildi.

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Adana anne baba Tolgahan Sayışman
Yayınlanma Tarihi:22:46,