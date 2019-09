Tolgahan Sayışman kimdir? Tolgahan Sayışman nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Fırat Bölükbaşı karakterini canlandıran Tolgahan Sayışman hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Tolgahan Sayışman kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

TOGAHAN SAYIŞMAN KİMDİR?

Tolgahan Sayışman, 17 Aralık 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafı Selanik göçmeni, anne tarafı ise Trabzon’ludur. Nil adında bir kız kardeşi vardır. Kadıköy İntaş Lisesi’ni bitirdikten sonra Doğuş Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında birinciliği Kıvanç Tatlıtuğ’a kaptırdı. 2004 yılında Manhunt of Turkey ve 2005 yılında Güney Kore’de yapılan Manhunt International yarışmalarında birinciliği elde etti.

Bir dönem mankenlik yaptıktan sonra usta oyuncu Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

2006 yılında Dicle dizisinde canlandırdığı Ferhat karakteri ile oyunculuk hayatına adım atan Tolgahan Sayışman; Esir Kalpler, Maçolar, Dicle, Elveda Rumeli, Hepsi 1, Elveda Rumeli, Kavak Yelleri, Aşk Tutulması, Aşk Geliyorum Demez, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sürgün, Mazlum Kuzey, Asla Vazgeçmem, Bizans Oyunları: Geym of Bizans, Eski Sevgili, Siyah İnci, Bir Umut Yeter gibi dizilerde rol aldı. 2017 yılında Almeda Abazi ile evlenen Tolga Sayışman’ın bu evlilikten Efehan adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

Şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Kafkas Fırat karakterine hayat veren Tolgahan Sayışman, 1.87 metre boyunda, 80 kilo ve Yay burcudur.



Tolgahan Sayışman’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Fırat) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Yılmaz) (TV Dizisi)

2017 – Siyah İnci (Kenan) (TV Dizisi)

2017 – Eski Sevgili (Sinema Filmi)

2015-2016 – Asla Vazgeçmem (Yiğit) (TV Dizisi)

2015 – Bizans Oyunları: Geym of Bizans (Sinema Filmi)

2014 – Mazlum Kuzey (Konuk Oyuncu) (Sinema Filmi)

2013 – Sürgün (Sedat) (Sinema Filmi)

2010 – Lale Devri (Çınar) (TV Dizisi)

2009 – Aşk Geliyorum Demez (Ali) (Sinema Filmi)

2008 – Aşk Tutulması (Uğur) (Sinema Filmi)

2007 – Elveda Rumeli (Karakalpaklı Mustafa) (TV Dizisi)

2006 – Esir Kalpler (Levent) (TV Dizisi)

2006 – Maçolar (Tuncay) (Sinema Filmi)

2006 – Dicle (Ferhat) (TV Dizisi)