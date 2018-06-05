Tolgahan Sayışman “Onunla ilgili konuşmam”
Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan oyuncu;” Ekranlara hazırlanıyorum. Onun da açıklamasını ilerleyen zamanlarda yapacağım.” dedi. Öte yandan eşi Almeda Abazi'nin albüm çıkarmaya hazırlandığı hatırlatılan Sayışman;” Bu konuyla ilgili konuşmam” diyerek uzaklaştı. Albüm sorusuna şaşırtıcı bir tepki veren Sayışman, Afrika seyahatinde halkın yoğun ilgisiyle alakalı;” Tekrar gideceğim. Balkan turuna da çıkacağım. Dizinin yayınlandığı ülkelere gidiyoruz” ifadelerine yer verdi..