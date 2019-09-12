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Tolgahan Sayışman’dan ‘Babalık çok farklı’ açıklaması
Tolgahan Sayışman’dan ‘Babalık çok farklı’ açıklaması
Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, babalığın çok farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Efehan çok hızlı büyüyor. Sağlığı her şeyi çok şükür yerinde. Babalık çok güzel bir duygu gerçekten" dedi.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Eylül 2019 - 07:00

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz gün Kartal İstMarina AVM’de görüntülendi. Alışveriş merkezi içinde bulunan bir mekanda öğle yemeği yiyen Sayışman, gazetecilere poz verip sohbet etti.

4 ay önce dünyaya gelen bebekleri Efehan’ın hızla büyüdüğünü söyleyen ve babalığın farklı bir duygu olduğunu dile getiren yakışıklı oyuncu, “Efehan çok hızlı büyüyor. Sağlığı her şeyi çok şükür yerinde. Babalık çok güzel bir duygu gerçekten” dedi.

Fit vücudu ile de dikkat çeken Tolgahan Sayışman, “Şampiyon adlı yeni bir diziye başladık. Onun heyecanı var üzerimizde. Çok güzel bir dizi oldu. Oradaki rolümden ötürü de kendime dikkat ediyorum ve düzenli spor yapıyorum” açıklamasını yaptı.

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Son güncelleme: 16:46 - 11.09.2019