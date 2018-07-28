Tolgshow’un bu akşamki konuğu Alina Boz!

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Alina Boz, bu bölümde izleyiciye oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini açıklıyor! 9 yaşındayken gittiği bir AVM'de karşısına çıkan Noel Baba kıyafetli kişinin, “Sen oyuncu olmalısın” dediğini, bu tavsiye üzerine ailesinin kendisini bir ajansa kaydettirdiğini anlatıyor. İşte Arkadaşım’ın bu haftaki konuğu ALina Boz ve yayınlanan yeni fragman…

‘ARKADAŞIM' GÜLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

Tolgshow’un ikinci bölümünde ‘Arkadaşım' idealist bir direksiyon öğretmeni olarak karşımızda olacak. Arkadaşım, ders verdiği hiçbir sürücü adayını ehliyet için yeterli görmezken, hamile bir sürücü adayına ehliyet vermesi için kurs sahibinden baskı görecek.

TOLGSHOW BU AKŞAM 23.30'da FOX TV’DE!

25 Film'in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt'un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW'un beşinci bölümü 28 Temmuz Cumartesi saat 23.30'da FOX'TV’de

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