Tolgshow’un bu haftaki konuğu kim? Tolgshow 17. bölüm fragmanı

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri ile milyonları güldürüp eğlendirdiği programı Tolgshow, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Tolgshow’un yeni bölüm konuğu kim? İşte ayrıntılar ve Tolgshow 17. bölüm fragmanı...

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Tolga Çevik ile Aşkım Kapışmak'ın ilişki üzerine yaptıkları espriler herkesi güldürürken Çevik'in ilk aşkı ile ilgili anılarını anlatması da büyük ilgi görüyor. Aşkım Kapışmak'ın ilişki üzerine vereceği tavsiyeleri uygulayan ‘Arkadaşım'ın akıbeti ne olacak? İşte yeni tanıtım ve ayrıntılar…

TOLGSHOW NE ZAMAN?

25 Film'in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt'un da yer aldığı merakla beklenen TOLGSHOW'un yeni bölümü 21 Temmuz Cumartesi akşamı saat 23.30'da FOX'ta.

TOLGSHOW 17. BÖLÜM FRAGMANI



TOLGSHOW HAKKINDA BİLGİ

Arkadaşım' karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10'uncu yılında izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıkıyor. Bugüne kadar ‘Yönetmen'in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım' yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

‘Gizemli Yönetmen' Fırat Parlak ve ‘Minik' lakaplı müzisyen Özer Atik'in de eşlik ettiği interaktif gösteri, bu sezon Zorlu Performans Sanatları'nda izleyicisiyle buluşuyor. Yanlış anlamalar, bilinmezlikler, didişmeler ve kahkahalar arasında yeni sezonda bir de ünlü konuk ağırlayacak olan ‘TOLGSHOW' yine çok neşeli, yine çok eğlenceli ve yine her anı doğaçlama…