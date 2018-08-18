Tolgshow’un bu haftaki konuğu kim? Tolgshow bu akşam yine çok eğlenceli

Tolgshow’un bu haftaki konuğu kim? Tolgshow bu akşam yine çok eğlenceli

Tolgshow'un bu haftaki konuğu kim? sorusu yanıt buldu. Tolga Çevik'in baş rolde olduğu Fox TV'nin en sevilen eğlence programlarından Tolgshow bu hafta yine çok renkli. İşte bu haftaki konuk ve yayınlanan fragman...

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Programın bu bölümünde Tolga Çevik’in konuğu Burak Kut! İzleyiciye eğlence ve gülme garantisi veren program bu akşam saat 23:30 da Fox TV'de olacak. İşte ayrıntılar ve yeni bölüm fragmanı…

‘Arkadaşım' karakteri ile milyonları güldüren Tolga Çevik sahnede artık bir klasik haline gelen doğaçlama oyununun 10'uncu yılında izleyicinin karşısına yepyeni sürprizlerle çıkıyor. Bugüne kadar ‘Yönetmen'in bitmek bilmez ve çoğu zaman absürt isteklerini elinde hiçbir metin olmaksızın yerine getirmeye çalışan ‘Arkadaşım' yeni sezonda isyan bayrağını açıyor ve ipleri eline alıyor.

BU HAFTAKİ KONUK BURAK KUT

Tolga Çevik’in “Arkadaşım” olarak sahneye çıktığı, ekranların en sıra dışı ve eğlenceli programı Tolgshow’a bu hafta Burak Kut konuk olacak.

25 Film’in yapımcılığını üstlendiği, Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolgshow’un yeni bölümü 18 Ağustos Cumartesi akşamı 23.30’da FOX’ta.

İŞTE FRAGMAN