Tom Brady, yeni bir aşka yelken açarken, Gisele Bündchen’den açıklama geldi

Geçtiğimiz aylarda boşanan gösteri dünyasının ünlü çifti Gisele Bündchen ve Tom Brady, hayatlarına ayrı yollarda devam ediyor. Brady, son günlerde Irina Shay ile aşk yaşadığına dair söylentilerle gündeme gelirken Bündchen'den ilk açıklama geldi...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2009 yılında evlenen ve iki de çocuk sahibi olan Gisele Bündchen ve Tom Brady, Ekim 2022’de boşanarak günlerce magazin gündeminden düşmedi.

Ayrılıklarından aylar sonra Brady, geçtiğimiz günlerde ünlü model Irina Shayk ile görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığına dair söylentiler de basına yansımıştı.

Brady hakkında çıkan aşk dedikodularından sonra Bündchen ayrılıklarıyla ilgili konuştu. Ünlü model, ayrılıkların hiç de kolay olmadığını itiraf etti.

Süper model Vogue dergisine verdiği röportajda, “Ayrılıklar asla kolay değil, özellikle de yolun her adımında spekülasyon yapan koca bir medya varken… Ne kadar zorlu olursa olsun her durumun bize öğretecek bir şeyi olduğuna ve büyümemiz için gerçekleştiğine her zaman güvenmişimdir” dedi.

Brady ile evliliğinden, 13 yaşında Benjamin isimli bir oğlu ve 11 yaşında Vivian Lake isimli bir kızı olan Bündchen, olumsuzluklara odaklanmak yerine dikkatini çocuklarına, sağlığına, projelerine ve hayallerine kaydırdığını söyledi.

Eski sevgililer, Ekim 2022’de boşanmalarını dostane bir şekilde sonlandırdıklarını ve çocuklarının iyiliği için arkadaş kalmaya devam edeceklerini açıklayarak ayrıldıklarını doğruladılar.

Bündchen, “Onlara hak ettikleri sevgiyi ve ilgiyi göstermek için birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceğiz” diyerek ayrılsalar bile önceliklerinin çocukları olduğunu vurgulamıştı.

Brady ise kendi açıklamasında, “Her yönden dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsanmış durumdayız” demişti.

Ayrılık sonrası Brady, Irina Shayk ile görülürken; Bündchen ise kişisel antrenörü Joaquim Valente ile eğlenirken görülmüş ancak ünlü modele yakın kaynaklar ikilinin sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

İlginizi Çekebilir Ünlü süper model Gisele Bündchen biten evliliği hakkında konuştu