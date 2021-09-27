Tom Cruise ve Nicole Kidman’ın kızı nihayet sosyal medyada kendini gösterdi

Isabella Kidman Cruise, Instagram'da paylaştığı yeni fotoğrafıyla beğenileri topladı. Ünlü çiftin kızları, pek sık fotoğraf paylaşmadığı için son paylaşımı ile hayranların kısa sürede ilgisini çekmeyi başardı.

Sozcu.com.tr

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Bir zamanlar Hollywood’un en ünlü çiftlerinden biri olan Nicole Kidman ve Tom Cruise’un 28 yaşındaki kızları Isabella Kidman Cruise, 24 Eylül’de Instagram takipçileriyle bir selfie paylaştı.

Kısa sürede beğeni toplayan fotoğraf, Isabella Kidman Cruise’un nadiren paylaştığı selfi’lerden biri oldu.

1990 ve 2001 yılları arasında evli olan Nicole Kidman ve Tom Cruise tarafından evlendikten sonra evlat edinilen Isabella, daha çok etkileyici sanat eserlerine zaman harcıyor. Sık sık çalışmalarının renkli fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Kendi web sitesinde sanat eserlerini içeren baskılar ve ürünler satıyor.

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