Tom Cruise’un kızı Suri, babasının soyadını kullanmak istemiyor

Dünyanın en çok kazanan aktörlerinden biri olan Tom Cruise, 2006 yılında Katie Holmes ile evlenmiş, 2012’de ise yollarını ayırmıştı. Boşanmalarından itibaren ise Cruise’un kızı Suri ile ilgilenmediği iddia ediliyordu.

Bir internet sitesinin iddiasına göre Suri, artık babasının soyadını kullanmak istemiyor. Tom Cruise’un kızının bu isteğini kabul ettğini ama gerçekleşmesi için Suri’nin 21 yaşına gelmesini şart koştuğu da iddialar arasında. Suri şu an 14 yaşında.

Diğer yandan çifte yakın bir kaynak, “Tom, kızının Cruise soyadını taşıyıp taşımamasını umursamıyor” dediği öne sürüldü. Aynı kişi, Katie Holmes’un kızına, “Benim soyadımı kullanmak ister misin” diye sorduğunu ve Suri’nin de bunu istediğini söyledi.

Tom Cruise, kızıyla ilgilenmediği yönünde çıkan haberlere ilişkin, “Ben bir aktörüm. Çalışma programımın yoğunluğu nedeniyle evimden uzakta kalıyorum. Bu yüzden de kızımı göremiyorum” şeklinde yorum yapmıştı.