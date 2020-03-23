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Tom Hanks ‘Bu da geçecek, çözebiliriz’ mesajı verdi
Tom Hanks ‘Bu da geçecek, çözebiliriz’ mesajı verdi
Yaklaşık 10 gün önce eşi Rita ile birlikte corona virüsüne yakalandığını açıklayan Tom Hanks, sosyal medya hesabından yeni bir mesaj verdi ve 'Bu da geçecek, çözebiliriz' dedi...
Magazin 23 Mart 2020 - 10:25

12 Mart’ta, eşi Rita Wilson ile birlikte, Avustralya’dayken corona virüsüne yakalandığını açıklayan Tom Hanks, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarını bilgilendirmeye devam ediyor. Yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hanks, son durumu ile ilgili bilgi verdi ve “Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz” dedi.

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Hanks şöyle devam etti: “Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor. Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi? Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz.”

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