Tom Hanks, ‘Corona’ adlı 8 yaşındaki çocuğa daktilosunu hediye etti

ABD'li ünlü aktör Tom Hanks, kendisine mektupla ulaşarak, ismi 'Corona' olduğu için okuldaki arkadaşlarının salgın sürecinde kendisiyle alay ettiğini söyleyen 8 yaşındaki Avustralyalı çocuğa, Corona marka daktilosunu hediye etti.

Avustralya’nın Queensland eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki Corona De Vries isimli çocuk, Avustralya’dayken corona virüsüne yakalanıp tedavi gördükten sonra iyileşen Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’a bir mektup yazdı.

Mektubunda, “Haberlerde sizin de virüse yakalandığınızı duydum. Şimdi iyi misiniz?” diye yazan çocuk, isminden dolayı arkadaşlarının kendisiyle alay ettiğini ve bu nedenle kendisini çok üzgün hissettiğini söyledi

Tom Hanks de Corona’nın mektubuna kayıtsız kalmayarak, Avustralya’da karantinadayken yanında olan Corona marka daktilosuyla bir yanıt yazdı. Hanks, “Artık hasta değilim ancak mektubun beni ve eşimi harika hissettirdi” diyerek, daktilosunu Corona’ya hediye etti.

“MEKTUBA ÇOK SEVİNDİM”

Hanks, adı ‘Corona’ olan biriyle ilk kez tanıştığını ve corona sözcüğünün güneşin etrafındaki halka ve taç anlamına geldiğini söyleyerek 8 yaşındaki çocuğa moral vermeyi ihmal etmedi.

Yanıtladığı mektupta ünlü aktör, “İyi bir arkadaş olduğun için teşekkürler. Gerçek arkadaşlar, arkadaşları kötüyken onları iyi hissettirenlerdir” notunu düştü.

Avustralya kanalı Channel 7 News’a konuşan Corona, Hanks’in mektubuna çok sevindiğini söyledi.