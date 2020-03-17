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Tom Hanks ile Rita Wilson taburcu edildi
Tom Hanks ile Rita Wilson taburcu edildi
Perşembe günü sosyal medya hesabından Corona virüse yakalandıklarını açıklayan Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, tedavilerinin bitmesinin ardından taburcu edildi.
Magazin 17 Mart 2020 - 13:19

63 yaşındaki ünlü oyuncu Instagram’dan yaptığı paylaşımda “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita'nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıkları süreci takipçileriyle paylaşmıştı. Hastane tarafından taburcu edilen çift, kendilerini Queensland'taki kiralık evlerinde karantinaya aldı. Hanks’in oğlu Chet Hanks tarafından yapılan Instagram paylaşımında da, çiftin hastaneden taburcu edildiği belirtilmişti.

Çiftin bulunduğu Queensland'da şimdiye kadar onaylanmış 68 vaka açıklandı. Avustralya Başbakanı pazartesi günü ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün izole etmesi gerektiğini duyurdu.

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