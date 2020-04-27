Tom Hanks, plazma bağışında gönüllü oldu

Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile mart ayında corona virüsüne yakalanmış ve gördükleri tedavinin ardından iyileşmişlerdi. Hanks, konuk olduğu bir programda plazma bağışında bulunacaklarını açıkladı. Eğer kendi kanından bir aşı geliştirilirse bu aşıya "Hank-ccine" adı verilmesini istedi.

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, bir podcast yayınına konuk oldu. Eşiyle birlikte geçirdikleri Covid-19’un etkilerini de anlatan Hanks, corona aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü olduklarını açıkladı.

Çift, corona virüsü ile mücadelede neler yapabileceklerini düşünürken plazma bağışında karar kıldıklarını söyledi.

63 yaşındaki Hanks, corona virüsüne karşı eğer bir aşı geliştirilmesi halinde ise bu aşıya esprili bir dille, “Hank-ccine” adı verilmesini isteyeceğini söyledi.

Corona virüsünü kaptıktan sonra, eşi Rita’nın kendisinden daha kötü olduğunu söyleyen Hanks, “Şu an iyiyiz. Grip gibi semptomlarımız vardı ama eşim benden biraz daha kötüydü. Çok yüksek ateşi vardı” dedi.

Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, 12 Mart’ta corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.