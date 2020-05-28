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Tom Hanks, üçüncü kez plazma bağışında bulundu
Tom Hanks, üçüncü kez plazma bağışında bulundu
Mart ayında eşi Rita Wilson ile corona virüsüne yakalanan ve gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Tom Hanks, üçüncü kez plazma bağışında bulundu.
Magazin 28 Mayıs 2020 - 11:14

Oscar ödüllü aktör Tom Hanks, eşi Rita Wilson ile mart ayında corona virüsüne yakalanmış ve tedavi sonucunda sağlığına tekrar kavuşmuştu. Çift ardından, corona aşısı geliştirme çabalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışı gönüllüsü olduklarını açıklamıştı.

Corona virüsü ile mücadelede neler yapabileceklerini düşünürken plazma bağışında karar kılan Hanks, şimdiye kadar üç kez plazma bağışında bulundu.

Fotoğraf: Instagram

Ünlü aktör, bağışladığı ikinci ve üçüncü plazma torbalarının fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

“ŞEKERLEME YAPMAK KADAR KOLAY”

İlk plazma bağışının ardından Hanks, “İşte geçen haftanın plazma torbası. Evrak işlerinden sonra şekerleme yapmak kadar kolay” yorumunda bulunmuştu.

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Son güncelleme: 11:15 - 28.05.2020
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