Tom Hanks ve eşinde corona virüsü tespit edildi

Tom Hanks Instagramdan yaptığı duyuruda eşiyle birlikte halsizlik ve hafif ateş şikayeti nedeniyle doktora gittiklerini ve yapılan testler sonucu corona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Elvis Presley’in hayatıyla ilgili bir film çekmek üzere gittiği Avustralya’da eşi Rita Wilson ile yapılan yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Paylaşımında karantina altına alınacakları bilgisini veren Hanks, gelişmeler konusunda dünyayı haberdar edeceklerini söyledi.

Tom Hanks Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Merhaba millet! Rita ve ben burada Avustralya’dayız. Soğuk algınlığımız ve bazı vücut ağrılarımız gibi biraz yorgun hissettik. Rita’nın gelip giden bazı titremeleri vardı. Hafif ateşler de. Bir şeyleri doğru yapabilmek adına, Corona virüs için test yaptırdık ve pozitif bulundu. Eşimin durumu şu anda iyi… Sonra ne yapacağız? Sağlık görevlilerinin uymamızı istediği bazı protokolleri vardır. Eşim ve ben, halk sağlığı ve güvenliği gerektirdiği sürece test edilecek, gözlemlenecek ve izole edileceğiz. Dünyayı haberdar edeceğiz.