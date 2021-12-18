Tom Holland aile kurmak istiyor, ama sevgilisi Zendaya’nın önceliği kariyeri

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok filminin yıldızları Zendaya ve Tom Holland özel hayatlarında da mutluğu yakaladılar. Bir süredir birlikte olan çift, gelecek için de plan yapmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Zendaya ve Tom Holland’ın ilişkisi temmuz ayında öpüşürken çekilen bir fotoğraflarının yayınlanmasıyla ortaya çıksa da aslında ikili, daha öncesinde ilişkilerine başlamıştı. Ancak her iki oyuncu da bulundukları projeyi olumsuz yönde etkilememek için birlikteliklerini gizli saklı yaşıyordu. Son zamanlarda ise Holland da Zendaya da hem kameralardan kaçmıyor hem de sosyal medyadan birbirilerine olan sevgilerini göstermekten kaçınmıyorlar.

Filmlerinin vizyona girmesiyle beraber sık sık röportajlar vermeye başlayan oyuncuların yaptıkları son açıklamalar da gelecek planlarına ışık tutuyor.

TOM HOLLAND ÇOCUK HAYALLERİ KURMAYA BAŞLADI BİLE

25 yaşındaki Tom Holland, People dergisine 15 Aralık’ta verdiği bir röportajda, bir gün kendi çocuklarına sahip olmayı dört gözle beklediğini itiraf etti ve birçok kişinin de bu aile planlarının 25 yaşındaki kız arkadaşı Zendaya’yı da kapsayıp kapsamadığını merak etmesine neden oldu.

Çifte yakın bir kaynağın yaptığı açıklamalara göre; Zendaya çocuk sahibi olmaya henüz pek hazır değil, evlenme fikrinden vazgeçmiyor ve Tom’a da delice aşık: “Tıpkı diğer ciddi çiftler gibi, evlenmek ve birlikte çocuk sahibi olmak da dahil olmak üzere geleceklerinin ne getireceği hakkında konuştular. Konu aile olunca ikisi de aynı şeyleri istiyor. Ancak şu anda buna hazır olmadığını ve kariyerine son derece odaklandığını biliyor.”

ZENDAYA, KARİYERİNE ODAKLANDI

Kaynak, güzel oyuncunun son on yılda ne kadar sıkı çalıştığını, bu yüzden kariyerin şu anda ana odak noktası olduğunu belirtiyor: “Nihayet yeteneği ve sıkı çalışmasıyla tanınmaya başladığını hissediyor ve Tom onu mümkün olan her şekilde destekliyor. Asla onun hayallerinin önünde durmaya çalışmıyor.”

Her iki oyuncu da aşklarını sosyal medyada da ifade etmekten kaçınmıyor. son olarak Zendaya, Tom Holland’ın film çekimi sırasında Örümcek-Adam kostümlü bir fotoğrafı ile çocukluk fotoğrafını paylaşarak “Örümcek Adamım, seninle gurur duyuyorum, bazı şeyler asla değişmiyor” yazdı.

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