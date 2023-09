Tom Holland, sevgilisi Zendaya’nın doğum gününü unutmadı

Örümcek Adam serisiyle yıldızı parlayan ve bir süredir Zendaya ile birlikte olan Tom Holland, aşka geldi.

Tom Holland, Örümcek Adam filmlerinde de rol alan ayrıca Dune ve Euphoria gibi yapımlarla dikkat çeken sevgilisi Zendaya’nın sosyal medyada doğum gününü kutladı.

Holland, Instagram hikayesinde Zendaya’nın fotoğrafını paylaşarak sevgilisinin 27. yaşını kutladı. Fotoğraflarda Dune güzeli şnorkel ekipmanıyla bir teknede oturuyor.

İkili beraberlikleri ortaya çıktığından beri hem hayranlarının hem de magazinin basınının gözdesi. Ancak Holland ve Zendaya olabildiğince ilişkilerini özel tutmaya çalışıyor.

Hatta Holland 2021’deki bir röportajda, bu durumu şu sözlerle açıklamıştı: “Şöhretimizin dezavantajlarından biri de artık mahremiyetin aslında bizim kontrolümüzde olmaması ve birbirini çok seven iki insan arasında olduğunu düşündüğünüz bir anın, artık tüm dünyayla paylaşılan bir an haline gelmesi. Özel hayatımı özel tutmak konusunda her zaman çok kararlıydım çünkü zaten hayatımın çoğunu dünyayla paylaşıyorum. Bir nevi mahremiyetimizin çalındığını hissettik.”

