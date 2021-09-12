Tom Holland, sevgilisi Zendaya’ya Instagram’da kayıtsız kalamıyor
Konu Zendaya olduğunda Tom Holland kendini tutamıyor. Genç oyuncu, sevgilisinin fotoğraflarını beğenmekle kalmıyor, yaptığı yorumlarla da ilgisini esirgemiyor.
Hollywood’un gözde çiftleri arasına hızlı bir giriş yapan Örümcek Adam filminin başrol oyuncuları Tom Holland ve Zendaya ilişkilerini dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
25 yaşındaki aktör, kız arkadaşının Venedik Film Festivali’nde kırmızı halıda yürürken çekilmiş fotoğrafını paylaştığını görünce hem gönderiyi beğendi hem de yorum yaptı. Zendaya, Holland’ın yorumuna henüz yanıt vermiş gibi görünmese de binden fazla hayranı yanıt verdi. Yaklaşık 53.000 kişiden de beğeni aldı.
Ünlü çiftin birlikteliği Marvel tarafından endişe ile takip edilse de hayranları tarafından “Tomdaya” olarak anılmaya başlandılar bile.