Tony Bennett’tan kötü haber

Amerikalı efsane sanatçı Tony Bennett bir süredir alzemier hastalığıyla mücadele ediyor.

94 yaşındaki efsane sanatçının ailesi yaptığı açıklamada Bennett’in 2016’dan beri alzemier hastalığıyla mücadele ettiğini duyurdu.

Bennett de sosyal medya hesabından “Alzemier dahil hayat bir hediye” diyerek yakınlarına ve sevenlerine teşekkür etti.

TONY BENNETT KİMDİR?

3 Ağustos 1926’da İtalyan asıllı Amerikalı bir ailenin oğlu olarak New York’ta doğan Tony Bennett, 1951’de ‘Because of You’ adlı ilk şarkısıyla zirveyle tanıştı. 1962’de yıllar içinde imza şarkısı olacak ‘I Left My Heart in San Francisco’yu kaydetti.

Rock müziğin yükselişiyle geri çekilen Bennett, 80’lerin sonunda müziğe başarılı bir dönüş yaptı, kariyerini 90’lar ve 2000’ler boyunca altın plak kazanan albümler, şarkılar ve canlı performanslarla sürdürdü. 2006’da Elton John’dan Barbra Streisand’a sanatçı dostlarıyla ‘düetler’ yaptığı albüm büyük ilgi gördü.

Düetler albümü 2011’de Mıchael Buble ve Lady Gaga gibi genç müzisyenlerle devam etti. Eylül 2014’te Lady Gaga ile ‘Cheek to Cheek’ adlı bir albüm çıkardı.

Bu albümle beraber Bennett, Billboard 200 listesinde bir numara olan en yaşlı sanatçı unvanını aldı. Kariyeri boyunca ‘Yaşam Boyu Başarı Ödülü’ dahil 19 Grammy, 2 Emmy ödülü kazanan Bennett, dünya çapında 50 milyondan fazla albüm sattı.