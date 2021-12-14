Tool’un davulcusu Danny Carey tutuklandı

Rock grubu Tool'un ünlü davulcusu Danny Carey, Kansas City Uluslararası Havalimanı'nda bir güvenlik görevlisiyle tartıştıktan sonra tutuklandı.

Sozcu.com.tr

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1980’lerin sonunda kurulan ve kariyerleri boyunca dört Grammy Ödülü kazanan Tool’un kurucu üyelerinden biri olan Carey, Kansas’ta bir olaya karıştı.

Carey, tartıştığı kişiye hakaretler ederek adamı iki parmağıyla göğsünden itti. KCI Havaalanı sözcüsü Joe McBridge Fox 4’e verdiği demeçte, diğer adamın gözaltına alınmadığını söyledi. Carey de pazartesi günü kefaletle serbest bırakıldı.

Carey’nin tutuklanmasına ilişkin videoda Tool davulcusu olduğunu söyleyen Carey, bir süre sonra kelepçeleniyor. Ancak tartışmanın neden çıktığı ile ilgili herhangi bir paylaşılmadı.

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