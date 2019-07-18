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Top Model Selda Car’dan cesur paylaşım
Top Model Selda Car’dan cesur paylaşım
2008 yılında düzenlenen Top Model Türkiye yarışmasında birinci seçilince mankenlik kariyerine başlayan Selda Car, sosyal medya hesabından cesur bir paylaşımda bulundu.
Magazin 18 Temmuz 2019 - 12:23

Bir dönem “Burcu Esmersoy ile Massimo Cusimano'yu ayıran kadın” haberleriyle gündeme gelen model Selda Car, sosyal medya hesabından bir tbt paylaşımında bulundu. Car, hamileyken çekildiği bir fotoğrafını paylaşarak “Kadın olmak harika bir şey. Bu resmi daha önce paylaşmadım, yargılanmaktan korktum ama beni saf bir kadın, bir anne olarak temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

TBT NEDİR?

Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday' olan TBT'nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.

Son güncelleme: 12:26 - 18.07.2019
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