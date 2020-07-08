Tosun Paşa ne zaman çekildi? Tosun Paşa filmi konusu ve oyuncuları…

Tosun Paşa yılların eskitemediği filmlerimizden biri. Tosun Paşa bu akşam yeniden televizyon ekranında olacak. Peki Tosun Paşa ne zaman ve nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte 1976 yapımı film hakkında detaylar...

Tosun Paşa filmi halen televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemlerde dikkat çekiyor. Peki Tosun Paşa'da kimler oynuyor? İşte konusu ve oyuncuları…

TOSUN PAŞA KONUSU

Film, birbirine düşman iki ailenin arasındaki mücadeleyi anlatır. Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşil Vadi'ye sahip olabilmek için mücadele eder. Daver Bey'in kızı Leyla'nın ortaya çıkmasıyla mücadeleye yeni bir konu eklenir. İki aile de Leyla'yı gelin olarak almak ister. Herkes Tosun Paşa'dan korkmaktadır. Bu durumu kullanmak isteyen Tellioğulları, Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokar. Bir süre sonra gerçek Tosun Paşa'nın ortaya çıkması her şeyi altüst edecektir.

TOSUN PAŞA OYUNCULARI

Kemal Sunal Şaban / Tosun Paşa

Müjde Ar Leyla

Şener Şen Tellioğlu Lütfü

Adile Naşit Tellioğlu Adile

Ayşen Gruda Tellioğlu Zekiye

Bilge Zobu Merasim Kıtası Kumandanı

Günfer Feray Tellioğlu Hatice

Zihni Göktay Tellioğlu Ruhi

TOSUN PAŞA NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılı yapımı Tosun Paşa filmi, 70’li yıllarda art arda çekilen Yeşilçam komedi filmlerinin arasında yer alıyor.

Tosun Paşa filminin hikayesi İskenderiye’de geçiyor. Ancak filmin tamamı İstanbul’da çekildi. Tellioğulları’nın, Seferoğulları’nın ve Daver Bey’in konaklarına ait sahneler Hidiv Kasrı ve Göksu Kasrı’nda gerçekleştirildi. Dış sahnelerin birçoğu ise Emirgan Korusu’nda çekildi. Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği. Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos’ta gerçekleştirildi.