Tövbeler Olsun 5. son bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 6. bölüm fragmanı geldi mi?

Tövbeler Olsun 5. son bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 6. bölüm fragmanı geldi mi?

Tövbeler Olsun dizisi bu akşam 5. bölüm ile ekranlara geldi. Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı Tövbeler Olsun'da bu hafta neler yaşandığını ve 6. bölüm fragmanını izleme linki sayfamızda...

Her pazar TRT 1’de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin bu haftaki son bölümünde; Başarılı fakat pinti bir mücevher imalatçısı olan Namzet Horanta (Güven Kıraç), Altın Piyasası'nın “Altın Çocuğu” olmak isterken başına gelen bir kaza sonrasında büyük değişim yaşar ve bu olay sonucunda beklenmedik bir şekilde hatalarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Namzet Horanta'nın bu değişimine başta karısı Latife ( İpek Tuzcuoğlu) olmak üzere, kızı Nazmiye (Seda Türkmen), oğulları Sinan (Mert Carim) ve Buğra'nın ( Sercan Badur) tepkisi ne olacaktır?

Öte yandan Namzet'in yaşadığı bu değişim eski ortağı ve en büyük düşmanı Osman'ı (Erkan Can) nasıl etkileyecektir? Vicdanı ve intikam hırsı arasında kalan Osman, senelerce “Hep tasarruf, hep terakki” diyerek pintilik yapan, başına olmadık işler açan Namzet'in değişimini kabul edebilecek midir? İki düşmanın arasındaki büyük düğümde “Uğurlu Sikke'ye” en çok kimin ihtiyacı olacaktır?

TÖVBELER OLSUN 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TÖVBELER OLSUN 5. SON BÖLÜM İZLE

4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Uzun zamandır beklediği anlaşmaya nihayet imza atan Osman, hem Namzet'i saf dışı bırakmanın hem de itibarını yeniden kazanmanın sevinci içindedir. Fakat beklenmedik bir gelişme Osman'ın Fuat ile imzaladığı anlaşmayı tehlikeye sokacaktır. Osman'ın Namzet'e zarar vereceğinden korkan Latife bunu önlemek için planlar yapmaktadır.

Bu sırada şirketteki köstebeği bulmaya çalışan Sinan, Nazmiye ile iş birliği yapar. Babalarının arasında yaşanan husumet yüzünden aşkları sınavdan geçen Buğra ve Aylin ise her geçen gün birbirlerine daha çok bağlanmaktadır.

Horanta Holding'deki köstebek kim? Osman'ın imzaladığı sözleşme başına ne işler açacak? Osman'a kendini affettirme yolunda pes etmeyen Namzet'i ne bekliyor?