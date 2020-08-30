Tövbeler olsun 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Tövbeler Olsun 4. son bölüm izle)

Tövbeler Olsun dizisi bu akşam 4. son bölümüyle ekranlara geldi. Güven Kıraç, Erkan Can, İpek Tuzcuoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizinin son bölümünde; Uzun zamandır beklediği anlaşmaya nihayet imza atan Osman, hem Namzet’i saf dışı bırakmanın hem de itibarını yeniden kazanmanın sevinci içindedir. Peki Tövbeler olsun 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Tövbeler Olsun son bölüm izleme linki...

TRT 1 ekranlarında her pazar takipçileriyle buluşan Tövbeler Olsun dizisinin bu akşam 4. son bölümü yayınlandı. Tövbeler Olsun son bölümünde; şirketteki köstebeği bulmaya çalışan Sinan, Nazmiye ile iş birliği yapar. Babalarının arasında yaşanan husumet yüzünden aşkları sınavdan geçen Buğra ve Aylin ise her geçen gün birbirlerine daha çok bağlanmaktadır. İşte Tövbeler Olsun 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme sayfası…

TÖVBELER OLSUN 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

TÖVBELER OLSUN 4. SON BÖLÜM İZLE

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uzun zamandır beklediği anlaşmaya nihayet imza atan Osman, hem Namzet'i saf dışı bırakmanın hem de itibarını yeniden kazanmanın sevinci içindedir. Fakat beklenmedik bir gelişme Osman'ın Fuat ile imzaladığı anlaşmayı tehlikeye sokacaktır. Osman'ın Namzet'e zarar vereceğinden korkan Latife bunu önlemek için planlar yapmaktadır.

Bu sırada şirketteki köstebeği bulmaya çalışan Sinan, Nazmiye ile iş birliği yapar. Babalarının arasında yaşanan husumet yüzünden aşkları sınavdan geçen Buğra ve Aylin ise her geçen gün birbirlerine daha çok bağlanmaktadır.

Horanta Holding'deki köstebek kim? Osman'ın imzaladığı sözleşme başına ne işler açacak? Osman'a kendini affettirme yolunda pes etmeyen Namzet'i ne bekliyor?

KONUSU

Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama “pinti” bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin “hatme çiçeğim” diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor… Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyor.