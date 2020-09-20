Tövbeler Olsun 7. son bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Tövbeler Olsun 7. son bölümde neler oldu? Tövbeler Olsun 8. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Tövbeler Olsun dizisi bu akşam 7. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. TRT'nin sevilen dizisi Tövbeler Olsun'un son bölümünde, Nazmiye’nin sakladığı sırrı öğrenen Namzet’ in, kızına karşı duyduğu güven daha da güçlendi. Latife ve Cemre ise bu durum karşısında Nazmiye'ye karşı mahcup oldu. İşte Tövbeler Olsun 8. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

TÖVBELER OLSUN 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Tövbeler Olsun dizisinin 8. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı, ekranlara gelen son bölümün bitmesinden kısa bir süre sonra yayınlanacağı tahmin ediliyor.

TÖVBELER OLSUN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nazmiye'nin sakladığı sırrı öğrenen Namzet' in, kızına karşı duyduğu güven daha da güçlenir. Latife ve Cemre ise bu durum karşısında Nazmiye’ye karşı mahcuptur. Öte yandan Fuat’ın eşi Neşe ile samimiyet kurmaya çalışan Latife’yi büyük bir sürpriz beklemektedir.

Ertan ve Sinan, şirketle ilgili Namzet'ten sakladıkları gerçeği itiraf etmek zorunda kalacaktır. Bu gelişme karşısında Namzet’i ve Horanta Holding’i zorlu bir süreç beklemektedir. Dükkanda çırak olarak işe başlayan Buğra, Osman’ın gözüne girebilmek için var gücüyle çalışmaktadır. Çıraklık dersleri ile birlikte Osman’ın yanıtını bulmasını istediği soru Buğra’nın en büyük sınavı olacaktır. Dünyada en acı ve en tatlı olan şey nedir?

Hülya ve Neşe’nin geçmişten gelen bağları ne? Osman, Buğra ve Aylin’in ilişkisini öğrenecek mi? Nazmiye ve Anıl arasında neler olacak? Namzet Horanta Holding’i düştüğü zor durumdan nasıl kurtaracak?