Toygun Ateş hayatını kaybetti

‘Gizemli Köy’ filmi çekimleri için Malatya’ya giden Toygun Ateş’in rahatsızlanması üzerine corona virüsü testi yapılmıştı.

6 Şubat’ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde entübe edilmişti.

Organ yetmezliği olduğu da ortaya çıkan Toygun Ateş bugün hayatını kaybetti.

İnönü Üniversitei Turgut Özal Tıp Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakımda cihaza bağlı entübe olarak hastanemizde tedavi görmekte olan Toygun Ateş vefat etti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Toygun Ateş 9 gündür hastanemizde tedavi görmekteydi” denildi.

TOYGUN ATEŞ KİMDİR?

2 Haziran 1954'te İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976'da ‘Mağlup Edilemeyenler' filminde başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer aldı. Ateş, ‘Perihan Abla’, ‘Şeref Meselesi’, ‘Sevda Kuşun Kanadında’, ‘İçerd’e ve ‘Ver Elini Aşk’ gibi birçok projede bulundu.