Trabzonspor’un eski başkanı Hacıosmanoğlu Ağaoğlu’nun yatında tatilde

Torba koyunda demirli bulunan ve iş adamı Ali Ağaoğlu'na ait Ağa 6 isimli 47 metrelik yatta ailesi ile birlikte tatil yaptığı belirtilen Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu bol bol jet ski yaptı.

Ali Ağaoğlu'nun akrabası olan ve 2007-2008 yıllarında kulübün başkan yardımcılığını ardından 2013 -2015 yılları arasında kulübün başkanlığını yapan Hacıosmanoğlu'nun jet ski kullanmadaki ustalığı gözlerden kaçmadı.

Torba koyunda yaklaşık 20 dakika jet ski binerken yatta bulanan ailesi ve çocukları da bol bol denize girdi ve su sporları yaptı.

Hacıosmanoğlu'nun tatilinin yaklaşık bir hafta süreceği belirtildi.