Trabzonspor’un şampiyonluk kutlamasında sahne alacak isimler açıklandı

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son veren Trabzonspor'da kutlamalarda sahne alacak ünlüler belli oldu.

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Trabzonspor Kulübü’nden yapılan duyuruda şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ünlüler açıklandı. Buna göre kutlamalarda Apolas Lermi, Bilal Hancı, DJ Burak Yeter, Ezgi Eyüpoğlu, İbrahim Can, İhsan Eş, Kadr, Matthaios Tsahouridis, Mero, Mustafa Topaloğlu, Nazlı Hacıalioğlu, Özkan Meydan, Sedat Keskin, Seren Uzun ve Yener Çevik sahne alacak.

Takımın Şampiyonluk Kupası’nı kaldırmasından sonra sahne şovu, Demet Akalın ve dansçılarının performansı ile devam edecek.

DEMET AKALIN İLE ALEYNA TİLKİ BİRBİRİNE GİRDİ

Trabzon’daki şampiyonluk kutlamalarında Demet Akalın’ın ‘Kulüp’ şarkısıyla eğlenen taraftarların videosu dünyada çok ses getirmişti. FIFA bile bu görüntüleri paylaşmıştı.

Akalın’ın “Telif iste” diyen takipçisine “Adamlar beni dünya starı yapacak! Aleyna (Tilki) duymasın. Hayal kuruyor ama ben oturduğum yerden FIFA’dayım. Neymiş? Önemli olan don değil şarkıymış” diye cevap vermesinin ardından Tilki, “Dünya starlığını şampiyonlukta şarkı çalması zannedenler spotify GLOBAL'in sayfasından ilk İngilizce röportajımı izleyebilirler. Bunu yapan ilk Türk olduğum için çok mutluyum beni destekleyenlere teşekkür ederim. Desteklemeyenlere de saygım sonsuz ama artık sevgim yok” mesajını yayınlamıştı.

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