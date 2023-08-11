Trafik kazası geçiren Tan Taşçı konser verdi

Şarkıcı Tan Taşçı, Bucak-Antalya kara yolunda geçirdiği trafik kazasına rağmen Antalya'daki konserini iptal etmeyerek sahneye çıktı.

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Burdur’un Bucak ilçesinde trafik kazası geçiren Taşçı, Bucak Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından konser vermek için Antalya’ya geldi.

Antalya Aktüel Açık Hava Sahnesi’nde saat 21.30’da başlayan konserde, sanatçı Taşçı sevenleri tarafından ayakta karşılandı.

“KAZAYI ATLATTIK”

Sahneye çıkan şarkıcıya, dinleyiciler “Geçmiş olsun Tan, iyi ki varsın” tezahüratlarıyla alkış tuttu. O anlarda duygulanan sanatçı, konserden önce alandaki seyircileri selamladı.

Geçirdiği kaza sonrası hareketlerine dikkat ettiğini belirten Taşçı, “Bir kaza oldu, insanın başına bir şekilde bazı mücadeleler gelebiliyor, bir şeyler sebep oluyor. Ama atlattık, o da büyük ihtimalle sizin sayenizde, o yüzden hiç zorlanmıyorum bu sahnedeyken.” dedi. Taşçı, geçmiş olsun dilekleri için sevenlerine teşekkür etti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Tan Taşçı’nın içerisinde bulunduğu 34 GPK 636 plakalı cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpışmıştı.

Kazada, Taşçı ile menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre yaralanmıştı. (AA)