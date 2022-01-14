Gülçin Ergül’den duygusal paylaşım: Yürüyordum önüme çıktı

Bir ay önce geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Ağlayarak yürüyüş yaparken karşısına çıkan kedinin fotoğrafını paylaşan şarkıcı, "Bir ay olmuş, zaman kavramım yok" dedi.

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Yıllar önce yer aldığı Hepsi grubu ile yıldızı parlayan şarkıcı Gülçin Ergül, geçen yıl 12 Aralık’ta sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile Balıkesir’de trafik kazası geçirdi. Lafçı feci kazada hayatını kaybederken Ergül de yaralı olarak kurtuldu. Yaşadığı büyük acıdan dolayı ailesiyle zaman geçiren şarkıcı, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşım yaptı.

“AĞLAYARAK YÜRÜYORDUM”

Lafçı’nın vefatı nedeniyle zor zamanlar geçiren şarkıcı, Instagram hesabından yürüyüş yaparken karşısına çıkan bir kedinin fotoğrafını paylaştı.

Zor zamanlar geçiren şarkıcı, paylaşımına “Bir ay olmuş… Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı” notunu ekledi.

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