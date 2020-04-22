Trans bireylerin çağrısına Seda Sayan’dan destek
Seda Sayan çağrıya sosyal medya hesabından yaptı. Corona virüsü salgını, milyonlarca kişinin yaşam şartlarını ağırlaştırırken, trans bireyler mevcut koşullardan çok daha fazla etkileniyor. Çağla Akalın adlı Instagram hesabından, trans bireylerin durumuna dikkat çekilerek, devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına duyarlılık çağrısı yapıldı. Söz konusu açıklamayı, şarkıcı ve program sunucusu Seda Sayan da Instagram hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi.