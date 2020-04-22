Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Trans bireylerin çağrısına Seda Sayan’dan destek
Trans bireylerin çağrısına Seda Sayan’dan destek
Sosyal güvenceden yoksun, zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye devam eden trans bireylerin ayrım yapılmadan corona virüsü desteklerinden yararlandırılması çağrısı yapıldı.
Magazin 22 Nisan 2020 - 14:48

Seda Sayan çağrıya sosyal medya hesabından yaptı. Corona virüsü salgını, milyonlarca kişinin yaşam şartlarını ağırlaştırırken, trans bireyler mevcut koşullardan çok daha fazla etkileniyor. Çağla Akalın adlı Instagram hesabından, trans bireylerin durumuna dikkat çekilerek, devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına duyarlılık çağrısı yapıldı. Söz konusu açıklamayı, şarkıcı ve program sunucusu Seda Sayan da Instagram hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi.

Son güncelleme: 14:49 - 22.04.2020
Etiketler