Trans olduğunu açıklayan Ahmet Melih Yılmaz, Umut Veren Kadın Oyuncu ödülü istemiş

'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, trans olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın, 2020 yılında Adana Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü alırken "Bir de bunun Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü alırsam bu iş benim için tamamdır" dediği ortaya çıktı.

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Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, geçen yıl rol aldığı ‘Çukur’ dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle dikkat çekmişti.

Yılmaz, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trans birey olduğunu duyurdu.

Oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Yılmaz, paylaşımında ise ”Travestiyim, diye ‘ayol’ diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim, diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim” dedi.

ÖDÜL TÖRENİNDE GÖNDERME YAPMIŞ

Öte yandan 2020 yılında 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülüne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz’ın sahnede yaptığı konuşmada “Bir de bunun Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü alırsam bu iş benim için tamamdır” dediği ortaya çıktı. (DHA)

