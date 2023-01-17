Trans oyuncu Meli Bendeli: Etekle gördüler, rolü geri aldılar

Trans kadın oyuncu Meli Bendeli, 'Şahmaran' dizisi için kendisine rol verildiğini fakat etek giydiği için kadroya alınmadığını söyledi.

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‘Çukur’ dizisinde canlandırdığı ‘Timsah Celil’ karakteriyle tanınan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz geçen yıl cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini almıştı.

Trans kadın oyuncu, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada yakında Netflix’te yayına girecek olan ‘Şahmaran’ dizisinde kendisine rol teklif edildiğini fakat etek giydiği için rolünün geri alındığını söyledi.

Bendeli, “Bu yeni çıkacak Netflix Türkiye yapımı ‘Şahmaran’ dizisinde bana rol verilmişti. Ama beni dışarda etekle gördüklerinden?? (şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni Netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim” ifadelerini kullandı.

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