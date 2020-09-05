Transformers 5: Son Şövalye konusu ve oyuncuları
Transformers 5 filmi aksiyon ve bilimkurgu kategorisinde yer alıyor. Robotlarla insanların savaşını konu alan filmin çekimleri ABD’de gerçekleşti.
TRANSFORMERS 5 KONUSU
Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıradışı bir birliğie kalıyor. Sevilen fantastik serisi Transformers’ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye’nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor.
TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI
Mark Wahlberg
Rolü : Cade Yeager
Laura Haddock
Rolü : Vivien Wembley
Anthony Hopkins
Rolü : Sir Edmund Burton
Isabela Merced
Rolü : Izabella