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Transformers 5: Son Şövalye konusu ve oyuncuları
Transformers 5: Son Şövalye konusu ve oyuncuları
Transformers serisinin 5. filmi olan Transformers Son Şovalye filmi 2017 yılında vizyona girdi. Transformers bu sefer serinin özündeki efsaneleri paramparça etme hedefini taşıyor. İnsanlar ve Transformerlar savaşıyor. Filmin oyuncuları arasında güçlü isimler yer alıyor.
Magazin 5 Eylül 2020 - 15:06

Transformers 5 filmi aksiyon ve bilimkurgu kategorisinde yer alıyor. Robotlarla insanların savaşını konu alan filmin çekimleri ABD’de gerçekleşti.

TRANSFORMERS 5 KONUSU

Geleceğimizi kurtarmanın yegane çıkar yolu geçmişin sırlarında ve Transformerların dünyadaki gizli geçmişinde yatıyor. Dünyayı kurtarma görevi Cade Yeager Bumblebee; bir İngiliz lordu ve bir Oxford profesöründen oluşan sıradışı bir birliğie kalıyor. Sevilen fantastik serisi Transformers’ın 5. devam halkası olan Transformers 5: Son Şövalye’nin yönetmen koltuğunda serinin üünlü yönetmeni Michael Bay oturuyor.

TRANSFORMERS 5 OYUNCULARI

Mark Wahlberg
Rolü : Cade Yeager

Laura Haddock
Rolü : Vivien Wembley

Anthony Hopkins
Rolü : Sir Edmund Burton

Isabela Merced
Rolü : Izabella

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