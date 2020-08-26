Transformers filmi kaç yılında çekilmiştir? Transformers konusu ve oyuncuları

Bu akşam ATV ekranlarında tekrardan izleyici ile buluşacak Transformers filmi ile ilgili internet aramaları arttı. Robotların hakim olduğu bir evreni anlatan Transformers filminin daha sonra devam filmleri de çekilmişti. İşte Transformers filmi ile ilgili bazı bilgiler…

Ünlü yönetmen Michael Bay'in yönettiği ve ilk kez 2007 yılında vizyona giren Transformers filmi, büyük beğeni ile karşılanmıştı. Hem bilimkurgu hem de macera severlerin favori filmlerinden olan Transformers konusu ve oyuncuları…

TRANSFORMERS KONUSU

Cybertron ismindeki robotların gezegenine hoş geldiniz! Farklı mekanizmalara dönüşebilme yetenekleri olan robotların yaşadığı bu gezegen, aslında iki farklı cepheye bölünmüştür. İyi ve kötü robotlar olarak farklı hedeflerin peşinde koşan bu “Transformer”lar, gezegenlerindeki yakıt stoklarının azalması sonucu, uzayda farklı yakıt kaynaklarının arayışı içine girerler. Ve tabii ki bu arayış, kimyasallar ve gerekli yakıt mineralleri açısından son derece zengin olan dünyamıza yollarını düşürecektir. Kolaylıkla otomobillere, uçaklara, deniz taşıtlarına, kamyonlara dönüşebilme yeteneği olan bu robotlar, dünyaya gelerek bu kaynakları ele geçirebilmek için bir savaş başlatacaklardır. Kötü ruhlu robotlar “Decepticon”ların tek isteği kendi isteklerini elde edebilmek için dünyayı yok etmektir. Tabii yine karşılarında iyi robotlar ve onların başı Optimus Prime’ı bulacaklardır.

TRANSFORMERS OYUNCULARI

Shia LaBeouf (Sam Witwicky)

Megan Fox (Mikaela Banes)

Josh Duhamel (Kaptan Lennox)

Tyrese Gibson (USAF Tech Sergeant Epps)

Rachael Taylor (Maggie Madsen)

Anthony Anderson (Glen Whitmann)

Jon Voight (Savunma Bakanı John Keller)

John Turturro (Ajan Simmons)

Peter Cullen (Optimus Prime)