Transformers: Kayıp Çağ konusu ve oyuncu kadrosu

Uzun soluklu fantastik seri Transformers’ın Kayıp Çağ filmi, Autobot ve Decepticon’lar arasında yaşanan son savaştan dört yıl sonrasında geçmekte. Filmin çekimleri ise ABD ve Çin’de gerçekleştirildi.

TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ KONUSU

Savaşta Chicago şehri yerle bir edilmiş ve binlerce insan öldürülmüş olsa da dünya ve insanlık büyük bir tehditten kurtulmuş olur. İnsanlık yaralarını sarmaya çalışırken Amerikan hükümeti de Autobotlar ile arasındaki ilişkiye iyice koparmış, hatta hayatta kalanları yok etmeleri için CIA’de özel bir birim dahi kurulmuştur. Teksas’ta kendi halinde bir tamirci olan Cade Yeager, eline geçen hasarlı bir kamyoneti, parçalarını satma umuduyla kabul eder. Ne var ki bu kamyonetin yaralı bir Optimus Prime’dan başkası olmadığını anlaması uzun sürmez. Optimus Prime’dan aldıkları sinyallerle yola çıkan CIA ajanlarıyla başının derde girmesi de çok yakındır. Cade Yeager bir şekilde Optimus Prime’ı Chicago’ya ulaştırmak ve diğer Autobotlar ile iletişime geçmesini sağlamak zorundadır. Zira dünyayı tehdit eden güçlü bir düşman yola çıkmak üzeredir. Optimus Prime ve Autobotlar, Cade Yeager başta olmak üzere kendilerine destek olan insan topluluğunun yardımıyla başlarına gelen en korkutucu düşmanla yüzleşmek zorundadır.

OYUNCULARI

Mark Wahlberg

Rolü : Cade Yeager

Stanley Tucci

Rolü : Joshua Joyce

Nicola Peltz

Rolü : Tessa Yeager

Jack Reynor

Rolü : Shane Dyson