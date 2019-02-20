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Tristan Thompson Khloe Kardashian’ı en yakın arkadaşıyla aldattı
Tristan Thompson Khloe Kardashian’ı en yakın arkadaşıyla aldattı
TV şovu yıldızı Khloe Kardashian, hamileliğinde sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatılmış, doğum sırasında ise affetmişti. Ünlü basketbolcu bu kez Kardashian'ı, en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldattı.
Magazin 20 Şubat 2019 - 15:22

‘Keeping Up With the Kardashians’ın yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatıldığını öğrendi.

Khloe Kardashian ve Tristan Thompson

Ünlü basketbolcu Khloe’yi hamileyken de aldatmış, sonrasında ise çift barışmıştı. Bebeklerinin dünyaya gelişiyle mutlu bir aile tablosu çizen çiftin saadeti maalesef dün sona erdi. Zira Thompson, Khloe’yi, genç kadının en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatmış.

Woods, Kylie Jenner ile de çok iyi arkadaş.

Woods, Kardashian ve Jenner ailesine en yakın isimlerden biri. Her aile toplantılarında onlarla birlikte olan Jordyn tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Bakalım Kardashian ve Jenner aileleri, kendilerine yapılan bu davranıştan sonra, Woods’a karşı nasıl bir önlem alacaklar…

Tristan, Khloe’yi hamileyken aldatmış fakat Khloe doğumdan sonra affetmişti.

Jordyn Woods

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