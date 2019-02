Tristan Thompson Khloe Kardashian’ı en yakın arkadaşıyla aldattı

‘Keeping Up With the Kardashians’ın yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson tarafından aldatıldığını öğrendi.

Ünlü basketbolcu Khloe’yi hamileyken de aldatmış, sonrasında ise çift barışmıştı. Bebeklerinin dünyaya gelişiyle mutlu bir aile tablosu çizen çiftin saadeti maalesef dün sona erdi. Zira Thompson, Khloe’yi, genç kadının en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatmış.

Woods, Kardashian ve Jenner ailesine en yakın isimlerden biri. Her aile toplantılarında onlarla birlikte olan Jordyn tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. Bakalım Kardashian ve Jenner aileleri, kendilerine yapılan bu davranıştan sonra, Woods’a karşı nasıl bir önlem alacaklar…