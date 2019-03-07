Tristan Thompson’ın model Karizma Ramirez ile birlikte olduğu iddia ediliyor

Yaklaşık iki hafta önce Khloe Kardashian’ı, Kylie Jenner’ın en yakın dostu Jordyn Woods ile aldatan ünlü basketbolcu Tristan Thompson, şimdi de model Karizma Ramirez ile birlikte görüntülendi…

NBA yıldızının aldatma haberleri çıktığında hiçbir açıklama yapmaması, inkar etmemesi, hatta Khloe Kardashian’dan af dilememesi ‘Çoktan unuttu’ söylentilerini çıkarsa da, özellikle Khloe’nin takipçileri ‘Mutlaka geri dönecek’ diyordu…

Ama görünen o ki Tristan, Khloe’yi çoktan unutmuş olacak ki, şimdi ünlü model Karizma ile birlikte. İkili, salı ve çarşamba günü birlikte görüntülendi. Tabii bir anda gözler Los Angeles doğumlu Ramirez’e çevrildi. Daha önce de basketbolcu sevgilileri olduğu öğrenilen Ramirez 28 yaşında.

