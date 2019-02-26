Tron Efsanesi konusu ne? Tron Efsanesi oyuncuları kimdir?

Tron Efsanesi, 1982 yapımı Tron filminin devamı olarak seyirci karşısına çıktı. Bilim kurgu severlerin kült filmler listesinde yer alan Tron Efsanesi oyuncu kadrosunda Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde gibi usta oyuncular yer alıyor. Peki Tron Efsanesi konusu ne?

İlk Tron filminin üstünden yaklaşık 30 yıl geçtikten sonra “Tron Efsanesi” yeniden gençlerin ilgi odağı olan filmler arasında yer alıyor. 2010 yılı ABD yapımı bilim kurgu filmi olan Tron Efsanesi filminde Flynn’in atari salonundan gelen bir mesajla bütünüyle değişiyor. Peki Tron Efsanesi konusu ve oyuncuları…

TRON EFSANESİ KONUSU

Kevin Flynn dünyanın en çok oyununu satan bir oyun firmasının kurucusudur. Bir gün ortadan kaybolur. Aradan 20 yıl geçer ve Kevin'ın oğlu Sam bir gün babası hakkında küçük bir ipucu bulur ve onu aramaya başlar. Babasının eski atölyesini araştırırken babasını Tron'un dijital dünyasında bulur. Kevin'in sadık arkadaşı Quarrayla birlikte baba ve oğul çok fazla gelişmiş ve son derece tehlikeli bir hale gelen, görsel açıdan dudak uçuklatan sanal alemde bir ölüm kalım yolculuğuna çıkarlar.

TRON EFSANESİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Joseph Kosinski'nin üstlendiği Tron Efsanesi filmi oyuncu kadrosunda Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde gibi usta oyuncular yer alıyor.