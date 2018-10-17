TRT 1 yayın akışı: Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

TRT 1 yayın akışı: Diriliş Ertuğrul bu akşam var mı? Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul, 5 sezondur en sıkı takip edilen dönem dizilerinden biri... Bütün diziler yeni sezona başladı. Diriliş Ertuğrul dizisini sevenler ise merakla yeni sezonu bekliyor. Yeni sezonda yepyeni hikaye ve oyuncularla başlayacak olan diziden sevindiren haber geldi. Peki Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

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Diriliş Ertuğrul bu akşam 20.00’de yeni sezona başlıyor. Yeni sezonda; Hande Soral, Kimya Gökçe Aytaç ve Armağan Oğuz dizide yer alacak. Güzel oyuncu Hande Soral, artık bekar olan Ertuğrul Bey’in aşık olacağı kadını canlandıracak. Bu sezon Ertuğrul Bey’in oğlu, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin hayatı ele alınacak. Yeni sezonda ihanet, ihtiras ve akıl oyunlarıyla yüz yüze gelen Ertuğrul için tek hedef var. Bir milletin dirilişine vesile olmak…

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Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu. Yeni yurtları onlara farklı bir iklim, farklı topraklar ve farklı insanlar sunacaktı. Ertuğrul Bey, kutlu davasına giden yolda daha güçlü ve daha acımasız düşmanları olacağının farkındaydı. Peki, yeni düşmanlarını alt edebilmek için kılıcının keskinliği yetecek miydi?