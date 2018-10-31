TRT 1 YAYIN AKIŞI: Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi belli oldu! Bu akşam var mı?

TRT 1 YAYIN AKIŞI: Diriliş Ertuğrul yeni sezon tarihi belli oldu! Bu akşam var mı?

Diriliş Ertuğrul hayranları uzun zamandır yeni sezonu bekliyor. Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı? Diziseverler merakla TRT 1 yayın akışına bakıyor. Diriliş'in yeni sezonu sonunda başlıyor. Twitter’dan Diriliş’in yeni sezon tarihi ve fragmanı ‘Ertuğrul ve Kayılar'ın cihangir bir devletin tohumlarını atacağı kutlu cenk başlıyor!’ mesajı ile paylaşıldı. İste Diriliş Ertuğrul yeni sezonun yayınlanacağı tarih ve yeni bölüm fragmanı…

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Diriliş Ertuğrul bu akşam yayınlanacak mı? Haftalardır bu sorunun cevabını merak edenler için güzel haber geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon bölümleri 7 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak. Yeni sezonda Hande Soral ve Burakm Özçivit yer alacak. Diriliş Ertuğrul’un yeni sezon 2.fragmanında Ertuğrul, annesine obasını ayakta tutmaya çalışırken esas meselenin babalık olduğunu annesini söyler. Halime Sultan'ın ölümü ile yıllarca çocuklarına hem babalık hem analık eden Ertuğrul için evlenme vakti gelmiştir. Annesi de Ertuğrul'a bu yönde öğüt verir. İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi..

TRT 1 YAYIN AKIŞINDA DİRİLİŞ ERTUĞRUL YOK

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON 2. YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ SEZON 1. YENİ FRAGMAN

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? SEZON FİNALİ ÖZETİ

Noyan, Anadolu'ya girdiklerinde onlara tabi olmayanları kılıçtan geçirme emri verir. Ancak önce beklemelerini söyler, Noyan'a göre Türkler birbirine düşüp birbirlerinin gözünü oyacaktır. Amacı ise Türkler'i Kösedağ'da kıstırmaktır. Son darbeyi burada vuracaktır.

GÖÇ VAKTİ GELİYOR

Hayme Ana, Ertuğrul'un yiğitlerinin başarı ile döneceğini söyler. Söylediği gibi de olur. Bamsı Beyrek ile Turgut Alp iyi haberlerle döner. Gündüz de yanlarındadır ve Hayme Ana'nın kahramanlığından söz eder. Ertuğrul Bey göçün vakti geldiğini söyler ve Söğüt'e göç başlayacaktır. Hayme Ana, Gündüz'e Söğüt'ün hikayesini anlatır. Gündüz de babası gibi bir yiğit olacağını söyler.

İMPARATORUN OĞLU PRENS THEODOR ERTUĞRUL BEY'İN HUZURUNDA

Nikea'dan imparatorun oğlu elçi olarak gelir. Bamsı ve Turgut şaşırır ama Ertuğrul kendinden emindir. Türkler'in karşısında duramayacaklarını anladıklarını söyler. Bamsı ile Turgut imparatorun oğlunu karşılar. Prens Theodor kendini tanıtır ve Ertuğrul Bey'in huzuruna çıkar. Prens sulh anlaşması için gelmiştir. İstediği barışın kalıcı olmasıdır, yanında da bir sandık dolusu değerli eşyayı hediye olarak getirir. Ertuğrul, barışın bozulma sebebi olarak onları gösterir, prens teminat olarak kendini gösterir. Ertuğrul sulh teklifini geri çevirmeyeceklerini söyler. Ve anlaşma imzalanır. Ertuğrul, Bamsı, Artuk ve Turgut'un keyfi yerindedir. Prens dürüst bir çizgi çizmiştir ama yine de tedbiri elden bırakmayacaklardır.