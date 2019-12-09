TRT 1 yayın akışı: Vuslat yeni bölüm neden yok? Vuslat yeni bölüm ne zaman?

Vuslat dizisi her hafta yeni bölümleriyle Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor. Televizyonlarını açan seyirciler bu kez hayal kırıklığı yaşadı. TRT 1 yayın akışında Vuslat dizisinin yeni bölümü yer almadı. Peki Vuslat yeni bölüm neden yok? Vuslat yeni bölüm ne zaman? İşte TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 yayın akışında bu akşam Cumhurbaşkanı Özel Yayını yer aldığı için Vuslat dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. İlerleyen saatlerde Vuslat’ın eski bölümünün yayınlanması bekleniyor.

VUSLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

16 Aralık Pazartesi – 20.00

TRT 1 YAYIN AKIŞI

VUSLAT SON BÖLÜM ÖZETİ

Salih, Satranc-ı Urefa'nın asıl kıymetini Aziz'e farklı bir şekilde anlatır. Aziz'in yürüdüğü yolda şüphelerinden arınması için onu kendi ateşiyle baş başa bırakır. Yaşananlardan sonra Salih Baba'nın dükkanının kapısı Aziz'e kapalıdır artık. Aziz'in yüzüne kapanan tek kapı hakikat yolunun kapısı değil, sevdiğinin de kapısıdır. Faik'in itirazıyla beraber Aziz ve Feride aşkı yeni bir dönemece girer. Bu sıkıntılı süreci sabır ve inançla geçmek zorundadırlar. Hem minyatürü bulmaları hem de ailelerinin karşılarına çıkardıkları engelleri aşmaları gerekmektedir

Holdingte ağırlığını hissettirmek isteyen Tahsin, işlerin kontrolünü ele geçirmek için düğmeye basar. Ona göre Aziz'e mesaj vermenin en kısa yolu Feride'ye cephe almaktan geçer. Ancak Feride'ye asıl darbeyi vuran, kardeşi Fırat'ın Nehir'le iş birliği yaptığını öğrenmesi olacaktır.

Kerem, ailesi için büyük bir sürpriz hazırlarken Bülent'in tuzağına düşer. Aklıyla ve kalbiyle oynayan dedesine karşı kendini savunmaya çalışır. Beklenmedik bir hamleyle yeni bir ortak bularak geçmişin sırlarının peşine düşer.