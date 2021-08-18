TRT’de Muazzez Ersoy’un yerine Yavuz Bingöl çıktı

Muazzez Ersoy'un TRT'deki "Sevgilerimle" adlı programına bu hafta Yavuz Bingöl çıktı. Muazzez Ersoy, geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon sorunu yaşayınca, "Bu nasıl sabotedir, artık burama geldi, inşallah bezdirme politikası değildir. Öyleyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum" diye isyan etmişti.

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2019 yılından bu yana TRT Müzik kanalında “Sevgilerimle” adlı program yapan Muazzez Ersoy bu hafta yoktu. Yerine Yavuz Bingöl programa çıktı.

Programın geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy, canlı yayın sırasında şu sözlerle isyan etmişti:

“Mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek şarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir, mobbing (psikolojik şiddet) değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani.”