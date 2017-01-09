Trump’tan Meryl’e yanıt gecikmedi

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Altın Küre Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump’u hedef alan ünlü yıldız Meryl Streep’e Trump’tan tepki gecikmedi. ABD Başkanı Meryl Streep’in, abartılan aktrislerden olduğunu söyledi.

ABD’li oyuncu Meryl Streep’in Altın Küre’de hedef aldığı Donald Trump’a yönelik konuşması, günün en çok konuşulan olayı oldu. 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak giren ve seçimi kazanan Donald Trump, başarılı oyuncuya sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Trump, Streep ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Meryl Streep, Hollywood’un en fazla abartılan aktrislerinden biri. Beni tanımıyor ama yine de dün gece Altın Küre ödüllerinde bana saldırdı”

Meryl Streep, Donald Trump’a yönelik, “Bir oyuncunun işi, bizden farklı insanların hayatlarına girmek ve bunu onlara hissettirmektir. Bu sene pek çok nefes kesici, güçlü performans vardı. Bu sene beni afallatan bir performans vardı. Beni kalbimden vurdu. Ancak güzel olduğu için değil. Bu performansta güzel olan hiçbir şey yoktu. Ancak etkiliydi ve işini yaptı. İzleyicisinin gülmesini sağladı. (Trump'ı kastederek) Ülkemizdeki en saygın koltukta oturması gereken kişi, kendisiyle rekabet edemeyecek engelli bir muhabirin taklidini yaptı. Bu benim kalbimi yaraladı. Bu görüntüyü aklımdan çıkaramıyorum çünkü bu bir film sahnesi değildi. Gerçek hayattı. Rol model olan, güçlü, herkesin hayatını etkileyen bir kişinin böyle bir şey yapması diğer insanlara da bunu yapma hakkını veriyor” ifadelerini kullanmıştı.