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Tuba Büyüküstün: Ayı yavrusunu severken öldürürmüş
Tuba Büyüküstün: Ayı yavrusunu severken öldürürmüş
Oyuncu Tuba Büyüküstün kızını severken çekilmiş fotoğrafının altına yazdıklarıyla gülümsetti.
Magazin 2 Mart 2019 - 08:51

Sosyal medya hesabını bazı meslektaşlarına oranla daha az kullanan Tuba Büyüküstün buna rağmen yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeyi başarıyor. Kimi zaman özel hayatına dair kareleri de hayranlarının beğenisine sunan Tuba Büyüküstün yaptığı son paylaşımda kızına yer verdi. Kızı Maya’yı severken çekilmiş bir fotoğrafını hesabından paylaşan Büyüküstün bu karenin altına; “Haller No:1 ‘Ayı yavrusunu severken öldürürmüş’ diye bir atasözümüz var… İnsan her zaman nazik sevemiyor, ne yapalım! “Yaaa, anne!” Geliyor tabi hemen arkasından haklı olarak.

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